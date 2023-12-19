Австралия хочет сыграть с США и Сербией перед Олимпийскими играми в Париже

Теги товарищеские матчи сборная США сборная Австралии сборная Сербии Париж-2024 Баскетбол

Сборная Австралии ведет переговоры о двух товарищеских матчах против команд США и Сербии перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году, сообщает ESPN.com. Ожидается, что матчи пройдут в Абу-Даби.

Если сторонам удастся договориться, австралийцы встретятся с действующими олимпийскими чемпионами и серебряными медалистами чемпионата мира 2023 года в середине июля.

Затем Австралия переедет в Европу для проведения еще нескольких товарищеских матчей перед началом олимпийского турнира, запланированного на 26 июля.

На предыдущей Олимпиаде в Токио Австралия завоевала бронзовую медаль.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий