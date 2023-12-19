Австралия хочет сыграть с США и Сербией перед Олимпийскими играми в Париже

Сборная Австралии ведет переговоры о двух товарищеских матчах против команд США и Сербии перед Олимпийскими играми в в 2024 году, сообщает ESPN.com. Ожидается, что матчи пройдут в Абу-Даби.

Если сторонам удастся договориться, австралийцы встретятся с действующими олимпийскими чемпионами и серебряными медалистами чемпионата мира 2023 года в середине июля.

Затем Австралия переедет в Европу для проведения еще нескольких товарищеских матчей перед началом олимпийского турнира, запланированного на 26 июля.

На предыдущей Олимпиаде в Токио Австралия завоевала бронзовую медаль.