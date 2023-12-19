«Будучность» рассталась с Колби Россом

Теги переходы Еврокубок Адриатическая лига Будучность Колби Росс Баскетбол

Черногорская «Будучность» расторгла контракт с разыгрывающим Колби Россом (25 лет, 185 см) по обоюдному согласию сторон.

«Клуб выражает благодарность Колби за самоотверженную работу и профессиональное отношение, желая ему удачи в дальнейшей карьере и личной жизни», — говорится в официальном сообщении.

Американец провел 23 официальных матча за «Будучность» в Адриатической лиге, Еврокубке и Суперкубке Адриатической лиги, набирая в среднем 8,3 очка, 1,8 подбора и 3,7 передачи.

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