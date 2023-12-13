Еврокубок. «Прометей» – «Бешикташ», «Бурк» сыграет с «Тренто» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Цедевита-Олимпия Бешикташ Тюрк Телеком Будучность Тренто Прометей Бурк Гамбург Лондон Лайонс Баскетбол

В среду, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Украинский «Прометей» примет турецкий «Бешикташ», французский «Бурк» сыграет с итальянским «Тренто».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Бешикташ Турция
Дата проведения
13 декабря, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
13 декабря, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Гамбург Германия
Дата проведения
13 декабря, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 10-1, Лондон Лайонс Великобритания – 8-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Бешикташ Турция – 6-4,  Прометей Украина – 5-5, Ховентуд Испания – 5-5, Вулвз Литва – 4-6,  Венеция Италия – 4-7, Гамбург Германия – 1-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-10.

Группа B

Бурк Франция  –  Тренто Италия
Дата проведения
13 декабря, 21.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
13 декабря, 21.45, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-1, Бурк Франция – 8-2, Клуж Румыния – 8-3, Ульм Германия – 8-3, Тренто Италия – 4-6, Будучность Черногория – 4-6, Литкабелис Литва – 4-7, Арис Греция – 4-7, Тюрк Телеком Турция – 2-8, Шленск Польша – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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