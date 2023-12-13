Еврокубок. «Прометей» – «Бешикташ», «Бурк» сыграет с «Тренто» и другие матчи

В среду, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Украинский «Прометей» примет турецкий «Бешикташ», французский «Бурк» сыграет с итальянским «Тренто».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 10-1, Лондон Лайонс Великобритания – 8-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Бешикташ Турция – 6-4, Прометей Украина – 5-5, Ховентуд Испания – 5-5, Вулвз Литва – 4-6, Венеция Италия – 4-7, Гамбург Германия – 1-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-10.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-1, Бурк Франция – 8-2, Клуж Румыния – 8-3, Ульм Германия – 8-3, Тренто Италия – 4-6, Будучность Черногория – 4-6, Литкабелис Литва – 4-7, Арис Греция – 4-7, Тюрк Телеком Турция – 2-8, Шленск Польша – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.