Адриатическая лига. «Морнар Бар» – «Цедевита-Олимпия», «Будучность» против ФМП

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Будучность ФМП Морнар Бар Баскетбол

В субботу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Черногорский «Морнар Бар» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» сыграет с сербским ФМП.

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Морнар Бар – Цедевита Олимпия
Дата проведения
9 декабря, 19.00, «Topolica»
Онлайн матча

Будучность – ФМП
Дата проведения
9 декабря, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-3, Будучность Черногория – 7-3, Партизан Сербия – 7-3, Мега Сербия – 5-5, Студентски центар Черногория – 6-4, Задар Хорватия – 5-6, Борац Чачак Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 4-7, ФМП Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Морнар Бар Черногория – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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