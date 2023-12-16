Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цибона», «Партизан» встретится с «Будучностью» и другие матчи

Теги результаты Цибона Партизан Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Будучность Борац Чачак КРКА Игокеа Морнар Бар Баскетбол

В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся четыре матча.

Боснийский клуб «Игокеа» примет хорватскую «Цибону», сербский «Партизан» дома встретится с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Цедевита Олимпия – КРКА
Дата проведения
16 декабря, 17.00
Онлайн матча

Игокеа – Цибона
Дата проведения
16 декабря, 19.00
Онлайн матча

Борац Чачак – Морнар Бар
Дата проведения
16 декабря, 21.00
Онлайн матча

Партизан – Будучность
Дата проведения
16 декабря, 23.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-3, Будучность Черногория – 8-3, Партизан Сербия – 8-3, Мега Сербия – 5-6, Студентски центар Черногория – 6-5, Задар Хорватия – 6-6, Борац Чачак Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 4-7, ФМП Сербия – 3-9, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Морнар Бар Черногория – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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