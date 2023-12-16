Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цибона», «Партизан» встретится с «Будучностью» и другие матчи
В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся четыре матча.
Боснийский клуб «Игокеа» примет хорватскую «Цибону», сербский «Партизан» дома встретится с черногорской «Будучностью».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 17.00
- Дата проведения
- 16 декабря, 19.00
- Дата проведения
- 16 декабря, 21.00
- Дата проведения
- 16 декабря, 23.00
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 9-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-3, Будучность Черногория – 8-3, Партизан Сербия – 8-3, Мега Сербия – 5-6, Студентски центар Черногория – 6-5, Задар Хорватия – 6-6, Борац Чачак Сербия – 5-6, Цибона Хорватия – 4-7, ФМП Сербия – 3-9, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Морнар Бар Черногория – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.