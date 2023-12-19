Дубай примет один из отборочных турниров Adidas Next Generation Tournament

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

У ежегодного юношеского турнира Евролиги Adidas Next Generation Tournament (ANGT) в этом сезоне будет три новых города-организатора.

Париж (Франция), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Подгорица (Черногория) присоединятся к Белграду (Сербия) в качестве хозяев квалификационных турниров ANGT.

Победитель каждого турнира выйдет в «Финал четырех» в Берлине, Германия, где поборется за титул чемпиона ANGT.

Первый отборочный турнир пройдет в Подгорице 26-28 января, второй – 1-3 марта в Белграде.

Турнир в Дубае (22-24 марта) станет первым отборочным турниром ANGT за пределами континентальной Европы. Матчи будут проводиться на «Кока-кола арене», вмещающей 17 000 зрителей.

Последний отборочный турнир пройдет в Париже 29-31 марта.

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