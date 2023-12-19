Билеты на «Финал четырех» Евролиги были распроданы менее чем за четыре часа

Билеты на «Финал четырех» 2024 года в Берлине были распроданы менее чем за четыре часа, сообщает BasketNews.

По состоянию на полдень вторника все билеты на «Финал четырех», которые поступили в продажу для широкой общественности ранее в тот же день, были распроданы.

Ранее в понедельник всего за один час были распроданы билеты для предварительной продажи.

«Финал четырех» пройдет при переполненном зале из 14 500 болельщиков на «Мерседес-Бенц-Арене» в Берлине, Германия, с 24 по 26 мая.

Полуфиналы пройдут в 18:00 и 21:00 по местному времени в пятницу. В воскресенье в 17:00 начнется игра за третье место, а через три часа состоится матч за титул чемпиона.