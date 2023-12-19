Остин Ривз: «Лейкерс» пора забыть о внутрисезонном турнире и сосредоточиться на чемпионате»
Форвард «Лейкерс» Остин Ривз считает, что команде пора переключиться с недавнего триумфа во внутрисезонном турнире на регулярный чемпионат.
«Лейкерс» в понедельник представили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире, а затем уступили «Никс».
У «озерников» три поражения в последних четырех встречах.
«Было здорово победить в этом соревновании. Но сейчас «Лейкерс» пора забыть о внутрисезонном турнире и сосредоточиться на чемпионате. Надеюсь, по итогам этого сезона мы поднимем еще один баннер», – заявил Ривз.