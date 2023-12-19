Остин Ривз: «Лейкерс» пора забыть о внутрисезонном турнире и сосредоточиться на чемпионате»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз считает, что команде пора переключиться с недавнего триумфа во внутрисезонном турнире на регулярный чемпионат.

«Лейкерс» в понедельник представили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире, а затем уступили «Никс».

У «озерников» три поражения в последних четырех встречах.

«Было здорово победить в этом соревновании. Но сейчас «Лейкерс» пора забыть о внутрисезонном турнире и сосредоточиться на чемпионате. Надеюсь, по итогам этого сезона мы поднимем еще один баннер», – заявил Ривз.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А вы ещё не забыли???☹️
+1
0
+1
Ривз только что сказал, что они всерьез все это время думали о внутреннем турнире
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий