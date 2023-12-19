Сергей Карасев выписан из больницы. В ближайшее время он может возобновить индивидуальные тренировки

Теги травмы Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Вадим Михалевский Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев выписан из больницы.

Как рассказал агент Карасева Вадим Михалевский, в ближайшее время российский баскетболист может возобновить индивидуальные тренировки.

10 декабря в четвертой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА Карасев неудачно упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым. 

«Сергея выписали в пятницу. Сейчас он в Санкт‑Петербурге проходит реабилитацию.

Точные сроки возвращения пока неизвестны. Динамика положительная, надеюсь, в скором времени приступит к индивидуальным тренировкам», – сказал Михалевский.

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Серёге здоровья, успешного лечения и реабилитации.
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