Сергей Карасев выписан из больницы. В ближайшее время он может возобновить индивидуальные тренировки
Форвард «Зенита» Сергей Карасев выписан из больницы.
Как рассказал агент Карасева Вадим Михалевский, в ближайшее время российский баскетболист может возобновить индивидуальные тренировки.
10 декабря в четвертой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА Карасев неудачно упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым.
«Сергея выписали в пятницу. Сейчас он в Санкт‑Петербурге проходит реабилитацию.
Точные сроки возвращения пока неизвестны. Динамика положительная, надеюсь, в скором времени приступит к индивидуальным тренировкам», – сказал Михалевский.