Сергей Карасев выписан из больницы. В ближайшее время он может возобновить индивидуальные тренировки

Форвард « » выписан из больницы.

Как рассказал агент Карасева Вадим Михалевский, в ближайшее время российский баскетболист может возобновить индивидуальные тренировки.

10 декабря в четвертой четверти матча регулярного чемпионата лиги ВТБ против ЦСКА Карасев неудачно упал на спину после столкновения с Самсоном Руженцевым.

«Сергея выписали в пятницу. Сейчас он в Санкт‑Петербурге проходит реабилитацию.

Точные сроки возвращения пока неизвестны. Динамика положительная, надеюсь, в скором времени приступит к индивидуальным тренировкам», – сказал Михалевский.