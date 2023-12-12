Сергей Карасев избежал переломов и серьезных повреждений в результате падения в игре с ЦСКА
Вадим Михалевский, агент форварда «Зенита» Сергея Карасева, прокомментировал состояние 30-летнего баскетболиста после столкновения с Самсоном Руженцевым и неудачного падения в матче Лиги ВТБ с ЦСКА.
Карасев покинул площадку на носилках, позже его госпитализировали с болями в спине.
«МРТ показала, что Сергей избежал переломов. Можно успокоить болельщиков и всех неравнодушных: каким-то чудом обошлось без серьезных травм. Форвард идет на поправку.
Сроки восстановления? Они будут понятны через 4-5 дней», – рассказал Михалевский.
В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Карасев в среднем набирает 9,7 очка и 3,1 подбора за игру.
В игре с ЦСКА Сергей Карасев рухнул так, что на это даже больно смотреть