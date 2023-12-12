Сергей Карасев избежал переломов и серьезных повреждений в результате падения в игре с ЦСКА

Теги травмы ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Вадим Михалевский Баскетбол

Вадим Михалевский, агент форварда «Зенита» Сергея Карасева, прокомментировал состояние 30-летнего баскетболиста после столкновения с Самсоном Руженцевым и неудачного падения в матче Лиги ВТБ с ЦСКА.

Карасев покинул площадку на носилках, позже его госпитализировали с болями в спине.

«МРТ показала, что Сергей избежал переломов. Можно успокоить болельщиков и всех неравнодушных: каким-то чудом обошлось без серьезных травм. Форвард идет на поправку.

Сроки восстановления? Они будут понятны через 4-5 дней», – рассказал Михалевский.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Карасев в среднем набирает 9,7 очка и 3,1 подбора за игру.

В игре с ЦСКА Сергей Карасев рухнул так, что на это даже больно смотреть

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