Георгий Жбанов: «Сергею Карасеву сейчас нелегко. Конечно, нам надо было его поддержать»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Денис Захаров Георгий Жбанов Баскетбол

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов, который пропустил более двух месяцев из-за травмы, рассказал о процессе восстановления и возвращении в строй.

Жбанов также поддержал одноклубника Сергея Карасева, который недавно травмировал спину в результате жесткого падения.

«Было ментально тяжело. Очень тянуло играть. Вроде бы был готов вернуться в начале октября, но под нагрузками вновь стал чувствовать боль. Еще давило то, что никак не мог набрать очки за «Зенит». Рад, что наконец-то меня прорвало в матче с МБА. Можно спокойно спать после такого вечера (смеется.) Надеюсь, от игры к игре буду прибавлять. Но еще хотел бы поздравить Дениса Захарова. Он восстанавливался еще дольше (11 месяцев – Sports.ru), вышел в заключительной четверти и набрал 11 очков. Думаю, это особенный день для него.

Что касается этого эпизода, то, честно, я вживую первый раз увидел такое страшное падение. Сам прекрасно понимаю, что такое боли в спине. В прошлом году падал похожим образом, но не так сильно, как Сережа. Ему сейчас нелегко. Поэтому, конечно, надо было его поддержать (игроки «Зенита» вышли на разминку перед игрой с МБА в футболках со словами поддержки Карасеву – Sports.ru). Чтобы Сергей чувствовал, что мы с ним. Не забываем, играем за себя и за нашего форварда.

Все ребята написали ему. Попросили держать в курсе, как проходит его лечение. Знаю, что сейчас он находится в Петербурге, проходит курс реабилитации и уже идет на поправку. Ждем его в строй как можно скорее», – рассказал Жбанов.

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