Георгий Жбанов: «Сергею Карасеву сейчас нелегко. Конечно, нам надо было его поддержать»

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов, который пропустил более двух месяцев из-за травмы, рассказал о процессе восстановления и возвращении в строй.

Жбанов также поддержал одноклубника Сергея Карасева, который недавно травмировал спину в результате жесткого падения.

«Было ментально тяжело. Очень тянуло играть. Вроде бы был готов вернуться в начале октября, но под нагрузками вновь стал чувствовать боль. Еще давило то, что никак не мог набрать очки за «Зенит». Рад, что наконец-то меня прорвало в матче с МБА. Можно спокойно спать после такого вечера (смеется.) Надеюсь, от игры к игре буду прибавлять. Но еще хотел бы поздравить Дениса Захарова. Он восстанавливался еще дольше (11 месяцев – Sports.ru), вышел в заключительной четверти и набрал 11 очков. Думаю, это особенный день для него.

Что касается этого эпизода, то, честно, я вживую первый раз увидел такое страшное падение. Сам прекрасно понимаю, что такое боли в спине. В прошлом году падал похожим образом, но не так сильно, как Сережа. Ему сейчас нелегко. Поэтому, конечно, надо было его поддержать (игроки «Зенита» вышли на разминку перед игрой с МБА в футболках со словами поддержки Карасеву – Sports.ru). Чтобы Сергей чувствовал, что мы с ним. Не забываем, играем за себя и за нашего форварда.

Все ребята написали ему. Попросили держать в курсе, как проходит его лечение. Знаю, что сейчас он находится в Петербурге, проходит курс реабилитации и уже идет на поправку. Ждем его в строй как можно скорее», – рассказал Жбанов.