Игроки «Зенита» надели на матч против МБА разминочные футболки с фамилией Сергея Карасева

Теги Зенит Баскетбол - фото Единая лига ВТБ Сергей Карасев МБА Баскетбол

Игроки «Зенита» поддержали травмированного партнера по команде Сергея Карасева, надев на матч против МБА разминочные футболки с его фамилией.

Форвард получил травму в результате столкновения с Самсоном Руженцевым и неудачного падения в матче Лиги ВТБ против ЦСКА. Карасев покинул площадку на носилках, позже его госпитализировали с болями в спине.

Позже МРТ показала, что Карасев избежал переломов. Сроки возвращения форварда в строй пока не установлены.

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1 комментарий
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Думал про футбол речь, охренел сначала от такого палева.
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