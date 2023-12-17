Игроки «Зенита» надели на матч против МБА разминочные футболки с фамилией Сергея Карасева

Игроки « » поддержали травмированного партнера по команде , надев на матч против разминочные футболки с его фамилией.

Форвард получил травму в результате столкновения с Самсоном Руженцевым и неудачного падения в матче Лиги ВТБ против ЦСКА. Карасев покинул площадку на носилках, позже его госпитализировали с болями в спине.

Позже МРТ показала, что Карасев избежал переломов. Сроки возвращения форварда в строй пока не установлены.