Телеаудитория НБА по итогам первых трех дней выросла по сравнению с прошлым сезоном

Теги НБА телевидение ESPN Баскетбол

Телеаудитория НБА по итогам первых трех дней регулярного чемпионата выросла по сравнению с прошлым сезоном.

Несмотря на то, что количество зрителей в первый день сократилось на 16% по сравнению с прошлым годом, следующие два вечера принесли прирост. Аудитория ESPN в среду выросла на 80%, TNT в четверг – на 18%.

Все шесть матчей, которые транслировались по национальному телевидению США, смотрели как минимум два миллиона зрителей. Это самая длинная серия на старте сезона НБА почти за десять лет.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
6 матчей смотрели как два? Это как? По трети матчей?
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