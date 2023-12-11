«Лейкерс» и «Филадельфия» претендуют на Зака Лавина (Шэмс Чарания)

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс Филадельфия НБА Зак Лавин Шэмс Чарания Баскетбол

«Лейкерс» и «Филадельфия» хотят выменять у «Чикаго» атакующего защитника Зака Лавина, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Как пишет журналист, обе команды проявляют интерес к 2-кратному участнику Матча всех звезд, но действуют «с позиции терпения и рассудительности».

Лавин пропустит около месяца из-за травмы ноги.

Защитник проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.

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7 комментариев
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Не нужен он Лейкерс, от слова вообще. Вот Лёху Карузо бы вернуть, это да.
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Если отдадут за него Ривса (а больше некого, Уэстбруком теперь контракты не уравнять), то это будет провал, Ривс уже полезнее и показал, что может быть эффективен в плэй-офф. Лавин если продолжит такими темпами, то через пару лет будет в топ-5 худших контрактов лиги.
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Фили молодцом, как раз истекающий контракт Тоби нужно заменить другим бесполезным контрактом 🤙
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зачем тебе это фила🌚
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Да говорили уже что ЛАЛ он неинтересн, там скорее могут попробовать Леху и Демара
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Отдаю Филадельфии)) Им нужна вторая звезда.
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Ответ depressive_monk
Если отдадут за него Ривса (а больше некого, Уэстбруком теперь контракты не уравнять), то это будет провал, Ривс уже полезнее и показал, что может быть эффективен в плэй-офф. Лавин если продолжит такими темпами, то через пару лет будет в топ-5 худших контрактов лиги.
ривз уже лучше лавина? это пока не плей-офф, пока ла не сойдутся с добротной командой в серии игр. а набросать сейчас может любой ролевик, это не показатель. все таки лавин по своим физическим качествам, да и по навыкам сильнее будет. а зачем чикаго ривз, они вокруг него команду что ли будут строить?
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