«Лейкерс» и «Филадельфия» претендуют на Зака Лавина (Шэмс Чарания)
«Лейкерс» и «Филадельфия» хотят выменять у «Чикаго» атакующего защитника Зака Лавина, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Как пишет журналист, обе команды проявляют интерес к 2-кратному участнику Матча всех звезд, но действуют «с позиции терпения и рассудительности».
Лавин пропустит около месяца из-за травмы ноги.
Защитник проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.