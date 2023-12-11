«Лейкерс» и «Филадельфия» претендуют на Зака Лавина (Шэмс Чарания)

« » и « » хотят выменять у « » атакующего защитника , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Как пишет журналист, обе команды проявляют интерес к 2-кратному участнику Матча всех звезд, но действуют «с позиции терпения и рассудительности».

Лавин пропустит около месяца из-за травмы ноги.

Защитник проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.