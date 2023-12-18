Команды НБА звонят в «Кливленд» с целью узнать, стал ли доступен для обмена Донован Митчелл

После травм разыгрывающего Дариуса Гарлэнда и тяжелого форварда Эвана Мобли несколько команд позвонили в «Кливленд», чтобы узнать, стал ли защитник Донован Митчелл доступен для обмена.

Гарлэнд пропустит от 4 до 6 недель с переломом челюсти, Мобли – 6-8 недель после операции на колене.

Ответ «Кавс» интересующимся командам был отрицательным, организация нацелена на попадание в плей-офф в текущем сезоне.

«Кливленд» (14-12) идет 8-м на Востоке.