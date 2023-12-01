Донован Митчелл: «Хотим быть командой чемпионского уровня. Но сейчас мы до этого уровня не дотягиваем»

Атакующий защитник « » после поражения от « » (95:103) отметил, что команда пока не готова к достижению высот в текущем сезоне.

«Разговор об этом шел с самого начала: мы хотим быть командой чемпионского уровня. Но пока до этого уровня не дотягиваем.

Сколько у нас сейчас, 10-9? 19 игр, 20 игр прошло? Хорошо. Это, я бы сказал, наверное, худшее поражение в сезоне. Сделаем это отправной точкой. Вот так. И все начинается с меня, Гарлэнда, далее Мобли, Аллен и все остальные. Мы все исправим.

Можем либо сидеть здесь и продолжать этот разговор, либо что-то с этим делать. Думаю, мы что-нибудь все же поменяем. Знаю, что так и будет. Cейчас говорил с парнями в раздевалке, что это поворотный момент. Двигаемся дальше», – сказал Митчелл.