«Нетс» могут побороться за Донована Митчелла

Теги возможные переходы Кливленд Бруклин Нью-Йорк НБА Донован Митчелл Баскетбол

По словам журналиста Action Network Мэтта Мура, «Бруклин» попытается заполучить атакующего защитника «Кливленда» Донована Митчелла, если тот выйдет на рынок свободных агентов.

«Брайан Уиндхорст из ESPN уже несколько месяцев подряд сообщает, что Митчелл не будет подписывать новый контракт с «Кливлендом». Из разных источников я слышал одну команду, на которую стоит обратить внимание, если «Никс» не смогут заполучить Митчелла, — это «Бруклин Нетс», у которого есть множество активов для заключения такой сделки», – пишет Мур.

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2 комментария
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бред, слишком рано о таком говорить. У Митчелла еще следующий год по контракту и только в 2025-м он может отказаться от опции игрока и выйти на рынок.
Хотя уже сейчас видно, что этот Кливленд ничего значимого не добьётся
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