«Нетс» могут побороться за Донована Митчелла

По словам журналиста Action Network Мэтта Мура, «Бруклин» попытается заполучить атакующего защитника « » , если тот выйдет на рынок свободных агентов.

«Брайан Уиндхорст из ESPN уже несколько месяцев подряд сообщает, что Митчелл не будет подписывать новый контракт с «Кливлендом». Из разных источников я слышал одну команду, на которую стоит обратить внимание, если «Никс» не смогут заполучить Митчелла, — это «Бруклин Нетс», у которого есть множество активов для заключения такой сделки», – пишет Мур.