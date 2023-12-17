«Моя задача — сосредоточиться на этом сезоне». Донован Митчелл не стал отвечать на вопрос о будущем

Атакующий защитник « » не стал отвечать на вопрос о своем будущем.

«Моя задача — сосредоточиться на этом сезоне.

У нас выбыли из строя два игрока, поэтому я не буду отвечать ни на какие вопросы. Не сочтите на неуважение. Я ценю, что вам нужно задать этот вопрос, но я не буду отвечать ни один из этих вопросов.

Сейчас мое внимание сосредоточено на том, что парни выбыли из строя, а мы пытаемся выигрывать матчи», – сказал Митчелл.