Кемба Уокер: «Возможно, я уже никогда не смогу быть на 100% собой, но я в порядке»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции Кемба Уокер Монако Баскетбол

Новобранец «Монако» Кемба Уокер после победы над «Црвеной Звездой» (82:76) в Евролиге рассказал о своем состоянии в дебютной игре.

Уокер за 10 минут на паркете набрал 2 очка (0 из 3 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), сделал 2 подбора и 1 передачу.

«Чувствую себя хорошо. Мне просто нужно разогреться и войти в ритм. В остальном просто находиться на паркете было прекрасно. Возможно, я уже никогда не смогу быть на 100% собой, но я в порядке», – признался Уокер.

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