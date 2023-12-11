Кемба Уокер в среднем набирает 3 очка в первых 10 матчах Евролиги за «Монако»

4-кратный участник Матча всех звезд , разыгрывающий этим летом перешел в «Монако».

Вернувшись после травмы, в первых десяти матчах показатели американца составили в среднем 3,4 очка, 1 подбор и 1,1 передачи при 29,4% с игры и 23,8% из-за дуги.

Уокер проводит в среднем 10,4 минуты на паркете (предпоследний результат в команде).

Лидер « » и стартовый разыгрывающий набирает 19,1 очка, 5,2 передачи и 4,6 подбора при 46,6% с игры и 41,9% точности дальних бросков.

В чемпионате Франции на паркет Уокер еще ни разу не выходил.