Кемба Уокер в среднем набирает 3 очка в первых 10 матчах Евролиги за «Монако»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Кемба Уокер Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

4-кратный участник Матча всех звезд НБА, разыгрывающий Кемба Уокер этим летом перешел в «Монако».

Вернувшись после травмы, в первых десяти матчах Евролиги показатели американца составили в среднем 3,4 очка, 1 подбор и 1,1 передачи при 29,4% с игры и 23,8% из-за дуги.

Уокер проводит в среднем 10,4 минуты на паркете (предпоследний результат в команде).

Лидер «Монако» и стартовый разыгрывающий Майк Джеймс набирает 19,1 очка, 5,2 передачи и 4,6 подбора при 46,6% с игры и 41,9% точности дальних бросков.

В чемпионате Франции на паркет Уокер еще ни разу не выходил.

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7 комментариев
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Мда… 😐
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Эх, очень жаль на самом деле, ему надо было лететь в Китай, где ему дадут набирать очки
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Да он в топовой форме, как посмотрю, ничуть не сбавил оборотов по сравнению со своими последними сезонами в НБА.
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Просто разрывает всех ментально
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За 10 минут на паркете, Джеймс его съел
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осенью смотрел где по близости Кемба будет играть, в Страсбуре появится вроде бы в ближайшее время.
повременю пока с билетами, здоровья пацану.
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