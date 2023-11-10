Кемба Уокер вернется на паркет в матче с «Виллербаном». Защитник не играл 2 недели из-за проблем со спиной
Разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер вернется на паркет в матче с «Виллербаном», сообщает французский BeBasket.
Уокер провел три матча в Евролиге за свой новый клуб, а затем выбыл на две недели из-за проблем со спиной.
Американец набирал в среднем 5,7 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи за 13 минут игры в крупнейшем европейском соревновании.
Команды встретятся сегодня в 21:00 по московскому времени.
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