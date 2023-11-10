Кемба Уокер вернется на паркет в матче с «Виллербаном». Защитник не играл 2 недели из-за проблем со спиной

Разыгрывающий « » вернется на паркет в матче с « », сообщает французский BeBasket.

Уокер провел три матча в за свой новый клуб, а затем выбыл на две недели из-за проблем со спиной.

Американец набирал в среднем 5,7 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи за 13 минут игры в крупнейшем европейском соревновании.

Команды встретятся сегодня в 21:00 по московскому времени.