Кемба Уокер вернется на паркет в матче с «Виллербаном». Защитник не играл 2 недели из-за проблем со спиной

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Кемба Уокер Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер вернется на паркет в матче с «Виллербаном», сообщает французский BeBasket.

Уокер провел три матча в Евролиге за свой новый клуб, а затем выбыл на две недели из-за проблем со спиной.

Американец набирал в среднем 5,7 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи за 13 минут игры в крупнейшем европейском соревновании.

Команды встретятся сегодня в 21:00 по московскому времени.

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