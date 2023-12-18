Александр Стуленков: «Уралмаш» уже доказал, что способен добывать победы»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Александр Стуленков Уралмаш Баскетбол

Форвард УНИКСа Александр Стуленков поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Мы едем в Екатеринбург в хорошем и боевом настроении. К «Уралмашу» относимся с большим уважением. В своем дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ уральцы доказали, что могут добывать победы. Они бьются до конца, играют агрессивно и жестко как в защите, так и нападении. Поэтому о недооценке соперника речи не идет.

Мы сосредоточены на своих задачах и деталях. Считаю, наша команда готова добиться результата. Ожидаем интересной игры и приложим максимум усилий, чтобы увезти из Екатеринбурга победу», – заявил Стуленков.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С такой командой,составом как УНИКС, мы иллюзий не испытываем ,в плане того,что ,,Уралмаш"может выиграть.)Хочется увидеть красивую игру,ну и разрыв чтоб был не такой,как в Казани.Надо посмотреть статистику,если не ошибаюсь,самый большой с участием ,,Уралмаша" был именно с УНИКСом,в пределах более 25очеков.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий