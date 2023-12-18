Александр Стуленков: «Уралмаш» уже доказал, что способен добывать победы»

Форвард УНИКСа Александр Стуленков поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с « ».

«Мы едем в Екатеринбург в хорошем и боевом настроении. К «Уралмашу» относимся с большим уважением. В своем дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ уральцы доказали, что могут добывать победы. Они бьются до конца, играют агрессивно и жестко как в защите, так и нападении. Поэтому о недооценке соперника речи не идет.

Мы сосредоточены на своих задачах и деталях. Считаю, наша команда готова добиться результата. Ожидаем интересной игры и приложим максимум усилий, чтобы увезти из Екатеринбурга победу», – заявил Стуленков.