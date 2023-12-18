Чарльз Баркли признался, что 14 из 16 удалений в его карьере были умышленными: «Надо донести до судей: «Эй, в мою сторону тоже неплохо было бы свистеть»

Член Зала славы признался, что подавляющее большинство удалений в его карьере были сознательными решениями.

«Я был удален 16 раз и в 14 из них действовал умышленно.

Но на самом деле никто не хочет просто так покидать паркет. Иногда судья просто плохо работает, или исход встречи решен, и терять уже нечего.

Когда парни получают технические, особенно великие игроки, они хотят донести до судей: «Эй, в мою сторону тоже неплохо было бы свистеть». Иногда хочешь морально воздействовать на оппонента ценой технического замечания. Но никто не хочет получить удаление.

Тренеры тоже постоянно намеренно пытаются получить технический, потому что судья подумает: «Технарь-то я ему дал, но, может, он неспроста так реагирует». Потому что судьи тоже обращают на это внимание», – поделился Баркли.