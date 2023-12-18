Чарльз Баркли признался, что 14 из 16 удалений в его карьере были умышленными: «Надо донести до судей: «Эй, в мою сторону тоже неплохо было бы свистеть»

Теги НБА Чарльз Баркли судьи Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли признался, что подавляющее большинство удалений в его карьере были сознательными решениями.

«Я был удален 16 раз и в 14 из них действовал умышленно.

Но на самом деле никто не хочет просто так покидать паркет. Иногда судья просто плохо работает, или исход встречи решен, и терять уже нечего.

Когда парни получают технические, особенно великие игроки, они хотят донести до судей: «Эй, в мою сторону тоже неплохо было бы свистеть». Иногда хочешь морально воздействовать на оппонента ценой технического замечания. Но никто не хочет получить удаление.

Тренеры тоже постоянно намеренно пытаются получить технический, потому что судья подумает: «Технарь-то я ему дал, но, может, он неспроста так реагирует». Потому что судьи тоже обращают на это внимание», – поделился Баркли.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий