Диллон Брукс получил технический за симуляцию, а затем удален за споры с судьей
Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс был удален с площадки на последней минуте матче с «Милуоки» (119:128).
Брукс сперва получил технический фол за симуляцию, а затем ему выписали второе замечание и удаление за споры с судьей.
«Черт, да он толкнул меня. Эй! Какого черта ты говоришь о симуляции? Ах ты ублюдок! Пошел ты. Ну ладно, свисти флоп. Чертовщина. Возвращайся на чертову улицу», – произнес Брукс.
За 35 минут Брукс успел набрать 18 очков, 4 подбора и 2 перехвата.