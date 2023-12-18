Диллон Брукс получил технический за симуляцию, а затем удален за споры с судьей

Теги Хьюстон Милуоки НБА Баскетбол - видео судьи Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс был удален с площадки на последней минуте матче с «Милуоки» (119:128).

Брукс сперва получил технический фол за симуляцию, а затем ему выписали второе замечание и удаление за споры с судьей.

«Черт, да он толкнул меня. Эй! Какого черта ты говоришь о симуляции? Ах ты ублюдок! Пошел ты. Ну ладно, свисти флоп. Чертовщина. Возвращайся на чертову улицу», – произнес Брукс.

За 35 минут Брукс успел набрать 18 очков, 4 подбора и 2 перехвата.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно не любить Брукса, но тупой свисток
+2
0
+2
Ответ Мурзин Ринат
Можно не любить Брукса, но тупой свисток
Я сначала тоже так подумал, на повторе видно, что он сам картинно завалился на конструкцию и даже не пытался остаться на ногах. Ну а потом разговоры - всё поделом.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий