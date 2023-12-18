Форвард « » был удален с площадки на последней минуте матче с « » (119:128).

Брукс сперва получил технический фол за симуляцию, а затем ему выписали второе замечание и удаление за споры с судьей.

«Черт, да он толкнул меня. Эй! Какого черта ты говоришь о симуляции? Ах ты ублюдок! Пошел ты. Ну ладно, свисти флоп. Чертовщина. Возвращайся на чертову улицу», – произнес Брукс.

За 35 минут Брукс успел набрать 18 очков, 4 подбора и 2 перехвата.