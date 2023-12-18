Бывший главный тренер женских сборных Испании Марио Лопес обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Сообщается, что Лопес, который в настоящее время работает управляющим директором клуба высшего испанского дивизиона Liga Femenina Endesa «Герника», еще в 1998 году подверг сексуальному насилию 13-летнюю девочку.

Согласно судебным документам по делу, незаконные действия продолжались на протяжении трех лет, до зимы 2001 года. На момент начала жертве было 13 лет, Лопесу – 31.

Все началось с того, что Лопес пригласил девочку посмотреть с ним баскетбольный матч у себя дома. Для него это было обычной практикой. Однако юная баскетболистка пришла на ту встречу в одиночестве, и Лопес начал ее домогаться.

С этого момента Лопес запугивал и контролировал девочку, продолжая совершать сексуальное насилие, утверждается в уголовном деле. Родители девочки имели проблемы с алкоголем и не следили за дочерью.

Отмечается, что у Лопеса также были жестокие тренерские методы, о которых не сообщалось из-за его статуса известного молодежного специалиста. В частности, он выиграл пять золотых медалей юношеского чемпионата Европы и два серебра чемпионата мира.

Жертва покинула систему «Герники» в 2003 году, когда поступила в университет и забросила баскетбол. Лопес оставался тренером клуба до 2022 года.