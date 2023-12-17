Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер и Хайме Хакес дополняют друг друга»

Главный тренер « » рассказал о прочной связи между лидером команды и новичком .

«Иногда это нельзя измерить или объяснить. Иногда есть синергия и взаимосвязь. Такое случается, и мы это заметили.

Они похожи, но они разные. Важно то, что они дополняют друг друга и одинаково видят игру. Это всегда помогает, если у вас есть игроки с высоким IQ, которые понимают пространство, понимают, как защищаться и как атаковать, как уйти с дороги, как дополнить другого игрока. Эта синергия очень важна для нашей команды», – сказал Споэльстра.