Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер и Хайме Хакес дополняют друг друга»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Джимми Батлер Хайме Хакес Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рассказал о прочной связи между лидером команды Джимми Батлером и новичком Хайме Хакесом.

«Иногда это нельзя измерить или объяснить. Иногда есть синергия и взаимосвязь. Такое случается, и мы это заметили.

Они похожи, но они разные. Важно то, что они дополняют друг друга и одинаково видят игру. Это всегда помогает, если у вас есть игроки с высоким IQ, которые понимают пространство, понимают, как защищаться и как атаковать, как уйти с дороги, как дополнить другого игрока. Эта синергия очень важна для нашей команды», – сказал Споэльстра.

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1 комментарий
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Это как будто универсальный комментарий от Спо в последние сезоны: "Джимми Батлер и {кто это вообще такой} отлично дополняют друг друга"
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