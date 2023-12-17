Джимми Батлер: «Возможность играть перед болельщиками «Хит» очень много значит для меня»

Лидер «Майами» Джимми Батлер поблагодарил болельщиков после своего победного броска в матче с «Чикаго» (118:116).

«Возможность играть перед болельщиками «Хит» очень много значит для меня. Очень приятно выступать на этой арене перед невероятными фанатами вместе с прекрасным составом.

Знаете, на самом деле любой может сделать этот бросок. В общем, очень здорово выиграть, потому что в этой лиге победы даются очень тяжело. Когда все травмированные вернутся в состав, надеюсь, что в конце концов до этого дело доходить не будет», – сказал Батлер на пресс-конференции.

Батлер отметился 28 очками, 4 подборами, 2 передачами и 2 перехватами.

За 35 минут форвард реализовал 9 из 18 с игры и 10 из 11 с линии.