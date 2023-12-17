«В первых раундах Джимми Батлер обезумел». Аарон Гордон назвал игрока, против которого было сложнее всего защищаться в плей-офф

Теги Денвер Майами НБА Джимми Батлер Аарон Гордон Баскетбол

Тяжелый форвард «Денвера» Аарон Гордон назвал игрока, против которого было сложнее всего защищаться в плей-офф прошлого сезона.

«Мне кажется, что это Джимми Батлер.

Я думаю, что к концу плей-офф он немного выдохся, в первых раундах он обезумел. Он способен работать над своей игрой и сохранять спокойствие. Он умеет все понемногу, он умеет бросать трехочковые, умеет бросать со средней дистанции, он всегда двигается в нападении, он забегает», – сказал Гордон.

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1 комментарий
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Красиво унижает Леброна ЭйДжи.
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