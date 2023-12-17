«В первых раундах Джимми Батлер обезумел». Аарон Гордон назвал игрока, против которого было сложнее всего защищаться в плей-офф

Тяжелый форвард « » назвал игрока, против которого было сложнее всего защищаться в плей-офф прошлого сезона.

«Мне кажется, что это .

Я думаю, что к концу плей-офф он немного выдохся, в первых раундах он обезумел. Он способен работать над своей игрой и сохранять спокойствие. Он умеет все понемногу, он умеет бросать трехочковые, умеет бросать со средней дистанции, он всегда двигается в нападении, он забегает», – сказал Гордон.