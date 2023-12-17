Эргин Атаман: «Всегда хотел, чтобы Спанулис играл в моей команде»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман после Матча всех звезд греческой лиги признался, что всегда мечтал видеть Вассилиса Спанулиса в своей команде.
«Всегда хотел, чтобы Спанулис играл в моей команде. Это была моя мечта. По крайней мере, теперь он у меня в качестве ассистента», – пошутил Атаман.
Легенда греческого баскетбола Спанулис, ныне главный тренер «Перистери», выступил в роли ассистента Атамана в Команде Слукаса на Матче всех звезд. Команда Слукаса проиграла Команде Уолкапа со счетом 165:177.