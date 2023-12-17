Эргин Атаман: «Всегда хотел, чтобы Спанулис играл в моей команде»

Главный тренер « » после Матча всех звезд греческой лиги признался, что всегда мечтал видеть в своей команде.

«Всегда хотел, чтобы Спанулис играл в моей команде. Это была моя мечта. По крайней мере, теперь он у меня в качестве ассистента», – пошутил Атаман.

Легенда греческого баскетбола Спанулис, ныне главный тренер « », выступил в роли ассистента Атамана в Команде Слукаса на Матче всех звезд. Команда Слукаса проиграла Команде Уолкапа со счетом 165:177.