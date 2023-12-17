Чемпионат Греции. Матч всех звезд. Команда Уолкапа обыграла Команду Слукаса

Команда Уолкапа обыграла Команду Слукаса со счетом 177:165 в Матче всех звезд греческой лиги, который проходил в воскресение, 17 декабря, в городе Кардица.

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Айзейя Кэнан набрал 27 очков за команду Уолкапа и был признан MVP матча.

Чемпионат Греции

Матч всех звезд

Команда Уолкапа – Команда Слукаса – 177:165

КОМАНДА УОЛКАПА: Кэнан (27), Брайкович (25), Богрис (20).

КОМАНДА СЛУКАСА: Галлинат (33), Кабенгеле (28), Гаудлок (21).