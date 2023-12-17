Вассилис Спанулис будет ассистентом Эргина Атамана на Матче всех звезд греческой лиги

Легенда греческого баскетбола , ныне главный тренер « », будет ассистентом (« ») на предстоящем Матче всех звезд греческой лиги.

Атамана и Спанулис будут руководить «Командой Слукаса», названной в честь защитника «Панатинаикоса» . Противостоять ей будет команда Томаса Уолкапа из «Олимпиакоса».

Атаман проводит первый сезон в качестве главного тренера «Пао».