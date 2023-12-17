Вассилис Спанулис будет ассистентом Эргина Атамана на Матче всех звезд греческой лиги

Теги Вассилис Спанулис Эргин Атаман Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Перистери Томас Уолкап Баскетбол

Легенда греческого баскетбола Вассилис Спанулис, ныне главный тренер «Перистери», будет ассистентом Эргина АтаманаПанатинаикос») на предстоящем Матче всех звезд греческой лиги.

Атамана и Спанулис будут руководить «Командой Слукаса», названной в честь защитника «Панатинаикоса» Костаса Слукаса. Противостоять ей будет команда Томаса Уолкапа из «Олимпиакоса».

Атаман проводит первый сезон в качестве главного тренера «Пао».

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