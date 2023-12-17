Демар Дерозан о переговорах по контракту: «Не хочу ничего об этом слышать. Время работать»

Форвард « » заявил, что его не волнуют переговоры по контракту, и он предпочитает сосредоточиться на игре.

«Время работать. Я не хочу ничего об этом слышать, если честно. Я работаю со своим агентом всю карьеру, он отлично меня знает, и люди вокруг меня знают, какой я, когда дело доходит до подобных вещей.

То же самое и с семейными делами дома. Если это не чрезвычайная ситуация или что-то серьезное, я не хочу об этом слышать, мне не нужно об этом знать.

Я знаю, что такое тяжелый сезон и слухи, эти слухи будут возникать повсюду. Это неизбежно в этой профессии. То же самое и с моим контрактом.

Я никогда ничего не требовал, не заявлял, не обвинял: «Я хочу этого, мне нужно это, я заслуживаю этого». Я просто выхожу и играю, и будь что будет. Нужно заботиться о партнерах по команде и быть лучшей версией себя», – сказал Дерозан.