Демар Дерозан: «Хочу продолжить карьеру в «Чикаго». Ничего не изменилось»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Несмотря на информацию СМИ о неудачах в контрактных переговорах, легкий форвард Демар Дерозан намерен остаться в «Чикаго».

«Для меня Чикаго – это Чикаго. Мне здесь нравится. Очевидно, что это место, где я хочу продолжить свою карьеру. В этом вопросе ничего не изменилось.

Нет никаких сомнений, нет желания или предложений оказаться в другом месте. Это даже не приходит мне в голову», – признался баскетболист.

34-летний Дерозан набирает в среднем 22,3 очка и 5,3 передачи при 43,7% реализации с игры (худший показатель за последние 9 лет).

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