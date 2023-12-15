Демар Дерозан: «Хочу продолжить карьеру в «Чикаго». Ничего не изменилось»

Несмотря на информацию СМИ о неудачах в контрактных переговорах, легкий форвард намерен остаться в « ».

«Для меня Чикаго – это Чикаго. Мне здесь нравится. Очевидно, что это место, где я хочу продолжить свою карьеру. В этом вопросе ничего не изменилось.

Нет никаких сомнений, нет желания или предложений оказаться в другом месте. Это даже не приходит мне в голову», – признался баскетболист.

34-летний Дерозан набирает в среднем 22,3 очка и 5,3 передачи при 43,7% реализации с игры (худший показатель за последние 9 лет).