Переговоры между «Буллс» и Демаром Дерозаном зашли в тупик

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Руководители «Чикаго» и представители Демара Дерозана открыты для подписания нового контракта, но переговоры зашли в тупик, сообщает The Chicago Sun-Times со ссылкой на источник.

Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Буллс» Артурас Карнишовас будет принимать звонки по поводу обмена Дерозана, но он их не делает.

На днях Дерозан подтвердил, что намерен остаться в «Чикаго».

«Нет никаких сомнений, нет желания или предложений оказаться в другом месте. Это даже не приходит мне в голову», – признался форвард.

34-летний Дерозан набирает в среднем 22,3 очка и 5,3 передачи при 43,7% реализации с игры (худший показатель за последние 9 лет).

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