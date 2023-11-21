Вассилис Спанулис: «Человек за судейским столиком сказал мне: «Да пошел ты!» Это позор»

Главный тренер « » прокомментировал свое удаление за два технических фола за 6:02 до конца четвертой четверти матча против «Фалько» в чемпионов.

«За более чем 20 лет в баскетболе я ни разу не видел, чтобы человек за судейским столиком, который является частью игры, сказал бы: «Да пошел ты!» Никогда в жизни такого не видел.

Это позор, прежде всего, для него самого, потом для баскетбола и для «Фалько», которая является очень хорошей организацией с очень хорошими людьми и очень хорошим тренером, которого я знаю лично. Это позор. Я никогда такого не слышал.

Я попросил его дать тайм-аут только в том случае, если «Фалько» забросит мяч. Он дал тайм-аут, хотя «Фалько» не забросил, потому что мы совершили фол. Я говорю ему: «Почему ты даешь тайм-аут?» И он отвечает: «Да пошел ты».

Это позор для баскетбола. Нам не нужно этого в баскетболе. Это позор. Мне больше нечего сказать. Человек за судейским столиком сказал мне: «Да пошел ты!» Это позор. Никогда в жизни такого не видел и никогда больше не увижу», – заявил Спанулис.