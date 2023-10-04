Андреа Тринкьери о Спанулисе: «Он уже сейчас тренер высокого уровня»

Известный тренер рассказал о том, как относится к стремительному восхождению после начала его тренерской карьеры.

На прошлой неделе Спанулис был назначен главным тренером сборной Греции.

«На протяжении лет я сожалел из-за того, что некоторым великим экс-игрокам давали больше возможностей.

Но в итоге пришел к пониманию, что это справедливо, потому что опыт, который они накопили после долгого пребывания в раздевалке, после выступления за большие клубы и в больших матчах, бесценен. Если у экс-игрока не будет метода работы, долго он в любом случае не продержится.

Я знал, что Вассилис будет тренером. Если у него что-то и есть, так это шары. Тот факт, что Греция не выигрывала медалей с 2009 года, является для него сумасшедшей мотивацией.

Удачи Килл-Биллу. Я имел честь тренировать его и разговаривать с ним от лица тренера. Если и есть человек, настроенный на достижение своих целей, то он в этом номер один. И он уже сейчас тренер высокого уровня», – заявил Тринкьери.

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