Андреа Тринкьери о Спанулисе: «Он уже сейчас тренер высокого уровня»

Теги Вассилис Спанулис сборная Греции Андреа Тринкьери Баскетбол

Известный тренер Андреа Тринкьери рассказал о том, как относится к стремительному восхождению Вассилиса Спанулиса после начала его тренерской карьеры.

На прошлой неделе Спанулис был назначен главным тренером сборной Греции.

«На протяжении лет я сожалел из-за того, что некоторым великим экс-игрокам давали больше возможностей.

Но в итоге пришел к пониманию, что это справедливо, потому что опыт, который они накопили после долгого пребывания в раздевалке, после выступления за большие клубы и в больших матчах, бесценен. Если у экс-игрока не будет метода работы, долго он в любом случае не продержится.

Я знал, что Вассилис будет тренером. Если у него что-то и есть, так это шары. Тот факт, что Греция не выигрывала медалей с 2009 года, является для него сумасшедшей мотивацией.

Удачи Килл-Биллу. Я имел честь тренировать его и разговаривать с ним от лица тренера. Если и есть человек, настроенный на достижение своих целей, то он в этом номер один. И он уже сейчас тренер высокого уровня», – заявил Тринкьери.

Мотовиловым по воде. Кто может стать открытием сезона в Лиге ВТБ?

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий