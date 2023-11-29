40 очков и 11 подборов от Донована Митчелла помогли «Кливленду» победить «Атланту»

Теги Атланта Кливленд НБА Баскетбол - видео Донован Митчелл Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Кливленд» во вторник взял верх над «Атлантой» со счетом 128:105, но не смог пробиться в плей-офф внутрисезонного турнира НБА.

В составе «Кавальерс» защитник Донован Митчелл набрал 40 очков, 11 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.

За 35 минут Митчелл реализовал 14 из 25 с игры и 9 из 9 с линии.

«Кавальерс» стали вторыми в группе А, но пропустили конкурентов в борьбе за «уайлд кард» по дополнительным показателям.

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