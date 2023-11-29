« » во вторник взял верх над «Атлантой» со счетом 128:105, но не смог пробиться в плей-офф внутрисезонного турнира .

В составе «Кавальерс» защитник набрал 40 очков, 11 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.

За 35 минут Митчелл реализовал 14 из 25 с игры и 9 из 9 с линии.

«Кавальерс» стали вторыми в группе А, но пропустили конкурентов в борьбе за «уайлд кард» по дополнительным показателям.