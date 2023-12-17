Диллон Брукс: «Хочу выигрывать каждый раз, когда мы играем с «Мемфисом»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс после победы над «Мемфисом» (103:96) в пятницу заявил, что «Гризлис» допустили ошибку, не став подписывать с ним новый контракт прошедшим летом.

«Я не хочу проиграть «Мемфису» ни разу в своей карьере. И мне все равно, как мы их победим.

Не имеет значения, наберу я 20 очков или у меня будет 0, я хочу выигрывать каждый раз, когда мы играем с «Мемфисом». Просто чтобы дать им понять, что они допустили небольшую ошибку», – сказал Брукс.

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