Диллон Брукс: «Хочу выигрывать каждый раз, когда мы играем с «Мемфисом»

Форвард « » после победы над «Мемфисом» (103:96) в пятницу заявил, что «Гризлис» допустили ошибку, не став подписывать с ним новый контракт прошедшим летом.

«Я не хочу проиграть « » ни разу в своей карьере. И мне все равно, как мы их победим.

Не имеет значения, наберу я 20 очков или у меня будет 0, я хочу выигрывать каждый раз, когда мы играем с «Мемфисом». Просто чтобы дать им понять, что они допустили небольшую ошибку», – сказал Брукс.