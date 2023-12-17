Чемпионат Италии. «Тревизо» сойдется с «Тренто», «Милан» в гостях сыграет с «Варезе» и другие матчи

В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Тревизо» встретится с « », « » в гостях сыграет с « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 10-2, – 9-3, Виртус – 8-4, Тренто – 8-3, Наполи – 7-4, Реджо-Эмилия – 7-5, Пистоя – 6-5, Милан – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Дертона – 5-6, Виктория Либертас – 4-7, Динамо Сассари – 4-7, Скафати – 4-7, Варезе – 3-8, Тревизо – 2-9, Бриндизи – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.