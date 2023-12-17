Чемпионат Италии. «Тревизо» сойдется с «Тренто», «Милан» в гостях сыграет с «Варезе» и другие матчи
В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Тревизо» встретится с «Тренто», «Милан» в гостях сыграет с «Варезе».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 18.30, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 17 декабря, 19.00, «Palasport Mario Radi»
- Дата проведения
- 17 декабря, 19.30, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 17 декабря, 20.15, «PalaMangano»
- Дата проведения
- 17 декабря, 21.00, «PalaCarrara»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Положение команд: Брешия – 10-2, Венеция – 9-3, Виртус – 8-4, Тренто – 8-3, Наполи – 7-4, Реджо-Эмилия – 7-5, Пистоя – 6-5, Милан – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Дертона – 5-6, Виктория Либертас – 4-7, Динамо Сассари – 4-7, Скафати – 4-7, Варезе – 3-8, Тревизо – 2-9, Бриндизи – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.