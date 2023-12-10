Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Виртусом», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Милан» встретится с «Виртусом», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 10 декабря, 18.30, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 10 декабря, 19.00, «Palasport Mario Radi»
- Дата проведения
- 10 декабря, 19.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 10 декабря, 21.30, «PalaPentassuglia»
Положение команд: Брешия – 8-2, Виртус – 8-2, Венеция – 8-3, Наполи – 7-3, Тренто – 7-3, Реджо-Эмилия – 6-4, Пистоя – 6-5, Милан – 5-5, Ваноли Кремона – 5-5, Дертона – 5-6, Виктория Либертас – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Скафати – 4-7, Варезе – 3-7, Тревизо – 1-9, Бриндизи – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.