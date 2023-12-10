Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Виртусом», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Милан Виртус Варезе Виктория Либертас Наполи Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Тревизо Баскетбол

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» встретится с «Виртусом», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Наполи – Реджо-Эмилия
Дата проведения
10 декабря, 14.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Брешия – Динамо Сассари
Дата проведения
10 декабря, 18.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Ваноли Кремона – Тревизо
Дата проведения
10 декабря, 19.00, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Милан – Виртус
Дата проведения
10 декабря, 19.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Тренто
Дата проведения
10 декабря, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Бриндизи – Варезе
Дата проведения
10 декабря, 21.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 8-2, Виртус – 8-2, Венеция – 8-3, Наполи – 7-3, Тренто – 7-3, Реджо-Эмилия – 6-4, Пистоя – 6-5, Милан – 5-5, Ваноли Кремона – 5-5, Дертона – 5-6, Виктория Либертас – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Скафати – 4-7, Варезе – 3-7, Тревизо – 1-9, Бриндизи – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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