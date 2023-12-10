Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Виртусом», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» встретится с « », « » сыграет с «Реджо-Эмилией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 8-2, Виртус – 8-2, Венеция – 8-3, Наполи – 7-3, Тренто – 7-3, Реджо-Эмилия – 6-4, Пистоя – 6-5, – 5-5, – 5-5, Дертона – 5-6, Виктория Либертас – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Скафати – 4-7, Варезе – 3-7, Тревизо – 1-9, Бриндизи – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.