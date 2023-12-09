Чемпионат Италии. «Венеция» – «Скафати», «Дертона» против «Пистои»

Теги результаты чемпионат Италии Скафати Рейер Венеция Дертона Пистоя Баскетбол

В субботу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.

«Венеция» встретится со «Скафати», «Дертона» примет «Пистою».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Рейер Венеция – Скафати
Дата проведения
9 декабря, 21.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Дертона – Пистоя
Дата проведения
9 декабря, 22.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 8-2, Виртус – 8-2, Наполи – 7-3, Тренто – 7-3, Венеция – 7-3, Реджо-Эмилия – 6-4, Милан – 5-5, Ваноли Кремона – 5-5, Пистоя – 5-5, Дертона – 5-5, Скафати – 4-6, Виктория Либертас – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Варезе – 3-7, Тревизо – 1-9, Бриндизи – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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