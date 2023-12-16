Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Брешия», «Виртус» против «Венеции»
В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Реджо-Эмилия» примет «Брешию», «Виртус» встретится с «Венецией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 21.30, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.30, «Виртус Арена»
Положение команд: Брешия – 9-2, Виртус – 8-3, Венеция – 8-3, Тренто – 8-3, Наполи – 7-4, Реджо-Эмилия – 7-4, Пистоя – 6-5, Милан – 6-5, Ваноли Кремона – 5-6, Дертона – 5-6, Виктория Либертас – 4-7, Динамо Сассари – 4-7, Скафати – 4-7, Варезе – 3-8, Тревизо – 2-9, Бриндизи – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.