Кайри Ирвинг жалеет, что его на драфте выбрал «Кливленд», а не «Даллас»: «Я нуждался в наставничестве, в воспитании»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте 2011 года, но он жалеет, что тогда его не выбрал «Даллас». Во время интервью с Рэйчел Николс Ирвинг рассказал, как бы это повлияло на его карьеру.

«Да, я так считаю. Когда только пришел в лигу, я нуждался в наставничестве, в воспитании, и сейчас, оглядываясь назад, могу сказать: «Это бы мне очень помогло». <...>

Знал, что если окажусь среди людей, которые знают больше меня, которые умнее меня в некоторых аспектах и у которых я могу учиться, то смогу стать лучшей версией себя», – сказал Ирвинг.