Кайри Ирвинг жалеет, что его на драфте выбрал «Кливленд», а не «Даллас»: «Я нуждался в наставничестве, в воспитании»

Теги Кливленд Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий Кайри Ирвинг был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте 2011 года, но он жалеет, что тогда его не выбрал «Даллас». Во время интервью с Рэйчел Николс Ирвинг рассказал, как бы это повлияло на его карьеру.

«Да, я так считаю. Когда только пришел в лигу, я нуждался в наставничестве, в воспитании, и сейчас, оглядываясь назад, могу сказать: «Это бы мне очень помогло». <...>

Знал, что если окажусь среди людей, которые знают больше меня, которые умнее меня в некоторых аспектах и у которых я могу учиться, то смогу стать лучшей версией себя», – сказал Ирвинг.

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5 комментариев
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Думаю без Леброна, у Кайри была бы репутация игрока по типу Дерозана или Джорджа. Да, суперзвезды, но без гайки
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Было бы конечно интересно глянуть, молодой , зеленый Кайри и опытный , только что выигравший свой легендарный поход Дирк.
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Если бы его выбирал Даллас, то Кайри был бы 26 пиком своего драфта.
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Ответ 6LACK
Думаю без Леброна, у Кайри была бы репутация игрока по типу Дерозана или Джорджа. Да, суперзвезды, но без гайки
Примерно такая репутация и есть. За 13 сезонов один раз был во 2 сборной и один раз в 3-ей. Конечно, талант, конечно, регулярно ездит на МВЗ, но тот же Лиллард, если не считать гайки (он же не играл с Леброном), имеет более солидные достижения
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Ответ 6LACK
Думаю без Леброна, у Кайри была бы репутация игрока по типу Дерозана или Джорджа. Да, суперзвезды, но без гайки
Джордж выводил команду в финал Востока и на равных бился с праймовым Майами, Кайри же в ПО не мог вывести Кавс. Я бы их не сравнивал. Кайри провалился и в Бостоне, и в Бруклине, и в прошлом сезоне в Далласе. Джорджа травмы подкосили, мог большего добиться
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