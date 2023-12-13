Си Джей Майлз: «Молодой Кайри был бесстрашным малым. Его ничего не тормозило»

Теги Кливленд НБА Си Джей Майлз Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок НБА Си Джей Майлз рассказал о совместном выступлении с молодым Кайри Ирвингом в составе «Кливленда».

«Кайри был бесстрашным малым. Тогда он еще не познал вкус победы, не играл в плей-офф. Он просто играл в баскетбол... Вот, скажем, хороший пример. Кайри в атаке, исполняет флоутер левой рукой метров с пяти. Я такой: «Кай, ты че делаешь!?» Отвечает: «Работаю над своей игры». Во время игры! (смеется).

В следующий раз он реализовал такой бросок. Или сотворил что-то еще более безумное. Он ничего не боялся, его ничего не тормозило, так было все время» – заявил Майлз.

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