Чемпионат Франции. «Монако» в гостях у «Ле-Портеля», «Париж» примет «Виллербан»

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» в гостях у «Ле-Портеля», «Париж» примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Лимож Дата проведения 10 декабря, 18.30, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Положение команд: – 13-1, Виллербан – 11-4, – 10-4, Бурк – 10-5, Нантер – 9-6, Нанси – 8-6, Ле-Портель – 8-6, – 7-7, Сен-Кантен – 7-8, Ле-Ман – 7-8, Страсбур – 7-8, Элан Шалон – 7-8, Дижон – 6-9, Роанн – 6-9, Шоле – 6-9, Блуа – 5-11, Гравлин-Дюнкерк – 4-11, Метрополитан – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.