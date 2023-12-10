Чемпионат Франции. «Монако» в гостях у «Ле-Портеля», «Париж» примет «Виллербан»

Теги результаты Нанси чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Лимож Монако Париж Ле-Портель Баскетбол

В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» в гостях у «Ле-Портеля», «Париж» примет «Виллербан».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Ле-Портель – Монако
Дата проведения
10 декабря, 16.30, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Нанси – Лимож
Дата проведения
10 декабря, 18.30, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Париж – АСВЕЛ Виллербан
Дата проведения
10 декабря, 21.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 13-1, Виллербан – 11-4, Париж – 10-4, Бурк – 10-5, Нантер – 9-6, Нанси – 8-6, Ле-Портель – 8-6, Лимож – 7-7, Сен-Кантен – 7-8, Ле-Ман – 7-8, Страсбур – 7-8, Элан Шалон – 7-8, Дижон – 6-9, Роанн – 6-9, Шоле – 6-9, Блуа – 5-11, Гравлин-Дюнкерк – 4-11, Метрополитан – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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