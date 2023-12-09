Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Бурком» и другие матчи
В субботу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.
«Метрополитан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Бурком».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 18.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Sportica»
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Le Colisée»
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 9 декабря, 23.00, «Salle de la Meilleraie»
Положение команд: Монако – 13-1, Виллербан – 11-4, Париж – 10-4, Бурк – 9-5, Нанси – 8-6, Ле-Портель – 8-6, Нантер – 8-6, Лимож – 7-7, Страсбур – 7-7, Сен-Кантен – 7-7, Ле-Ман – 6-8, Элан Шалон – 6-8, Шоле – 6-8, Дижон – 6-8, Роанн – 5-9, Блуа – 5-10, Гравлин-Дюнкерк – 3-11, Метрополитан – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.