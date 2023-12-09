Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Бурком» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Шоле Роанн Нантер Бурк Блуа Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Метрополитан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Бурком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Сен-Кантен – Роанн
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Дижон – Нантер
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Страсбур
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Sportica»
Онлайн матча

Элан Шалон – Блуа
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Метрополитан – Ле-Ман
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Шоле – Бурк
Дата проведения
9 декабря, 23.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 13-1, Виллербан – 11-4, Париж – 10-4, Бурк – 9-5, Нанси – 8-6, Ле-Портель – 8-6, Нантер – 8-6, Лимож – 7-7, Страсбур – 7-7, Сен-Кантен – 7-7, Ле-Ман – 6-8, Элан Шалон – 6-8, Шоле – 6-8, Дижон – 6-8, Роанн – 5-9, Блуа – 5-10, Гравлин-Дюнкерк – 3-11, Метрополитан – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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