Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Бурком» и другие матчи

В субботу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Метрополитан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Дижон – Нантер Дата проведения 9 декабря, 20.30, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Метрополитан – Ле-Ман Дата проведения 9 декабря, 20.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Шоле – Бурк Дата проведения 9 декабря, 23.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 13-1, Виллербан – 11-4, – 10-4, Бурк – 9-5, Нанси – 8-6, Ле-Портель – 8-6, – 8-6, Лимож – 7-7, – 7-7, Сен-Кантен – 7-7, Ле-Ман – 6-8, Элан Шалон – 6-8, Шоле – 6-8, – 6-8, Роанн – 5-9, Блуа – 5-10, Гравлин-Дюнкерк – 3-11, Метрополитан – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.