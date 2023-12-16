Связки Ванвлит-Шенгюн и Халибертон-Тернер лидируют в НБА по количеству передач одному партнеру

представила лидеров текущего сезона по количеству передач одному партнеру по команде.

Первое место в рейтинге занимает связка Фред Ванлвит и Алперен Шенгюн из « ». На втором – Тайриз Халибертон и Майлз Тернер (« »), на третьем -Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Лидеры по количеству передач одному партнеру в сезоне-2023/24:

1. Фред Ванлвит – («Хьюстон»): 63 попадания с игры, 596 минут на площадке вместе, 3,8 передачи за 36 минут

2. – Майлз Тернер («Индиана») – 63, 498, 4,6

3. Тайриз Макси – Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 57, 538, 3,8

4. Трэй Янг – Богдан Богданович («Атланта») – 52, 325, 5,8

5. Никола Йокич – Майкл Портер («Денвер») – 50, 657, 2,7

6. Лука Дончич – Дерек Лайвли («Даллас») – 49, 511, 3,5

7. Никола Йокич – Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Денвер») – 46, 733, 2,3

8. Майк Конли – Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 46, 513, 3,2

9. Дэмиан Лиллард – Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 45, 554, 2,9

10. Леброн Джеймс – Энтони Дэвис («Лейкерс») – 45, 551, 2,9