Связки Ванвлит-Шенгюн и Халибертон-Тернер лидируют в НБА по количеству передач одному партнеру

Теги Хьюстон Индиана Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Майлз Тернер Фред Ванвлит Тайриз Халибертон Тайриз Макси Алперен Шенгюн Баскетбол

НБА представила лидеров текущего сезона по количеству передач одному партнеру по команде.

Первое место в рейтинге занимает связка Фред Ванлвит и Алперен Шенгюн из «Хьюстона». На втором – Тайриз Халибертон и Майлз Тернер («Индиана»), на третьем -Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Лидеры по количеству передач одному партнеру в сезоне-2023/24:

1. Фред Ванлвит – Алперен Шенгюн («Хьюстон»): 63 попадания с игры, 596 минут на площадке вместе, 3,8 передачи за 36 минут

2. Тайриз Халибертон – Майлз Тернер («Индиана») – 63, 498, 4,6

3. Тайриз Макси – Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 57, 538, 3,8

4. Трэй Янг – Богдан Богданович («Атланта») – 52, 325, 5,8

5. Никола Йокич – Майкл Портер («Денвер») – 50, 657, 2,7

6. Лука Дончич – Дерек Лайвли («Даллас») – 49, 511, 3,5

7. Никола Йокич – Кентавиус Колдуэлл-Поуп («Денвер») – 46, 733, 2,3

8. Майк Конли – Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 46, 513, 3,2

9. Дэмиан Лиллард – Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 45, 554, 2,9

10. Леброн Джеймс – Энтони Дэвис («Лейкерс») – 45, 551, 2,9

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1 комментарий
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Янг на Богдановича отдает передачу раз в шесть минут. Они там флоппи бесконечные разыгрывают в своей Атланте? Это ж обалдеть как много
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