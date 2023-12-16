Эрик Гордон о 27 неточных 3-очковых подряд против «Голден Стэйт»: «Честно сказать, я даже не заметил, что мы столько промазали»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Финикс НБА Эрик Гордон Баскетбол

Защитник «Финикса» Эрик Гордон вспомнил седьмую игру финала-2018 Западной конференции против «Голден Стэйт» (92:101), когда «Хьюстон» смазал 27 трехочковых бросков кряду.

«Честно сказать, я даже не заметил, что мы столько промазали. Мы все еще были «в игре», так что это правда не ощущалось. Если бросать столько 3-очковых, как мы это делали в «Хьюстоне», ты как бы должен это почувствовать. Будете лететь «-20» или вообще не будете набирать очки.

На протяжении всей игры было ощущение, что нам нужна всего пара трехочковых, и мы приблизимся к победе. Но счет был совсем близким, и на промахи даже внимания не обращали», – признался Гордон.

«Рокетс» завершили встречу с 7 из 44 из-за дуги: Джеймс Харден выдал 2 из 13, Гордон – 2 из 12, Тревор Ариза – 0 из 9.

2 комментария
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Харден даже 2 забил, для 7 матчей в его исполнении это достижение
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Чак не знал, что они лягут как собаки
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