Джош Харт рассказал, что «перед каждой игрой сидит в раздевалке с ведром попкорна и коробкой жевательных конфет», от которых не может отказаться
Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт признался, что несмотря на профессиональную карьеру, не может отказаться от любимой сладости – жевательных конфет Mike & Ike.
«Всегда прятал коробку Mike & Ike в куртке. Потому что если бы они увидели меня с ней, то заставили бы выбросить. Поэтому мне приходилось делать все тайком. Как будто я был маленьким толстым ребенком», – вспоминает Харт университетские времена.
Харт рассказал, что «перед каждой игрой он сидит в раздевалке с ведром попкорна и коробкой Mike & Ike».
Как сказал Джейлен Брансон: «Ему все еще два года. Давится своими конфетами. Он старше меня, но сам как младший брат».
Фото: Харт с коробками конфет Mike & Ike на пресс-конференциях