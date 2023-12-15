Джош Харт рассказал, что «перед каждой игрой сидит в раздевалке с ведром попкорна и коробкой жевательных конфет», от которых не может отказаться

Защитник « » признался, что несмотря на профессиональную карьеру, не может отказаться от любимой сладости – жевательных конфет Mike & Ike.

«Всегда прятал коробку Mike & Ike в куртке. Потому что если бы они увидели меня с ней, то заставили бы выбросить. Поэтому мне приходилось делать все тайком. Как будто я был маленьким толстым ребенком», – вспоминает Харт университетские времена.

Харт рассказал, что «перед каждой игрой он сидит в раздевалке с ведром попкорна и коробкой Mike & Ike».

Как сказал : «Ему все еще два года. Давится своими конфетами. Он старше меня, но сам как младший брат».

Фото: Харт с коробками конфет Mike & Ike на пресс-конференциях