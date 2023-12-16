И.о. главного тренера «Минска»: «Проиграли 11 очков, но в целом смотрелись качественно»

Теги Минск Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Минска» Алексей Суховецкий остался доволен игрой команды в гостевом матче против «Самары» (68:79).

«Мы неудачно начали, «Самара» забивала довольно легкие мячи и убежала вперед. Но ребята молодцы, выдержали этот удар, уже в первой половине немного подтянулись.

Здорово начали третью четверть, но потом очень некачественно провели отрезок в шесть-семь минут, я запоздал с тайм-аутом, а на площадке была череда, скажем так, плохих решений. Но мы хотели не сдаваться, продолжать бороться — и в четвертой четверти у нас это получилось.

И за исключением двух этих неудачных отрезков мы, в принципе, игрой довольны. Понятно, проиграли 11 очков, но в целом смотрелись качественно. Где-то мы что-то поломали в своей игре, но имели из этого неплохие атаки. Рисунок игры у нас был — и это приносило нам результат», – сказал Суховецкий.

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